Sozialwahlen 2023 Informationen und Formulare für Kandidierende

GDL sta-un-er - Telegramm - 04.05.2022

Kandidierende und solche, die es werden wollen, erhalten auf dieser Seite nähere Informationen zur Kandidatur und zu den Aufgaben in den Selbstverwaltungsorganen und können die Formulare für ihre Kandidatur hier downloaden.

Allgemeine Informationen

In den folgenden Dokumenten finden Sie Antworten auf folgende Fragen: Welche Unterlagen sind durch die Kandidatinnen und Kandidaten einzureichen? Wohin schicke ich meine Zustimmungserklärung und den Personalbogen? Wenn ich ehrenamtlich in der Selbstverwaltung tätig bin, bekomme ich für diese Tätigkeit von meinem Arbeitgeber frei und wer zahlt die Anreisen zur Sitzung? Wie viel Zeit muss ich für die Tätigkeit in der Selbstverwaltung aufbringen? Über was entscheidet die Selbstverwaltung?

Formulare für Kandidierende

Wenn Sie zu den Sozialwahlen kandidieren möchten, benötigen wir dazu:

Bitte senden Sie die ausgefüllte Zustimmungserklärung und den ausgefüllten Personalbogen bis zum 31. Mai 2022 an die GDL-Hauptgeschäftsstelle:

Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer

Sozialwahlen

Baumweg 45

60316 Frankfurt am Main

Eine Besonderheit stellt die Zustimmungserklärung für die DRV Knappschaft-Bahn-See dar. Diese füllen Sie bei Interesse bitte in beiden vorliegenden Versionen mit unterschiedlichem Listenkennwort aus.

Weitere Informationen unter sozialwahlen2023 [*at*] gdl [*pkt*] de