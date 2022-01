*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 11.01.2022 - 13:41 ? ***

GDL sta-un-er - Telegramm - 11.01.2022

Was hat der Betriebsrat bei der AVG in den vergangenen vier Jahren geleistet? Was steht bei den Betriebsratswahlen vom 31. Januar bis zum 3. Februar 2022 an? Hören Sie dazu das interessante Gespräch! (30 Minuten)