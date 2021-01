*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 22.01.2021 - 16:11 ? ***

GDL sta-un-er - Telegramm - 22.01.2021

Am 20. Januar 2021 fanden die Betriebsratswahlen bei der SBB Cargo Deutschland GmbH statt. Im Rahmen einer Personenwahl wurde ein neunköpfiger Betriebsrat gewählt, alle neun gewählten Kollegen sind GDL-Mitglieder. Das ist ein hervorragendes Ergebnis und ein voller Erfolg.

Die SBB Cargo Deutschland GmbH ist eine Tochtergesellschaft der SBB Cargo International. Sie wurde 2002 gegründet und hat ihren Firmensitz in Duisburg. Als eingetragenes Eisenbahnverkehrsunternehmen für Güterverkehrsleistungen plant, disponiert und fährt sie Ganzzüge in Deutschland von und nach Duisburg, Rheinhausen, Siegen, Köln, Aachen, Ludwigsha-fen/Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg im Breisgau, Singen, Lübeck, Bremer-haven/Bremen, Hamburg, Kehl, Gelsenkirchen, Ingolstadt, Neuss, Gießen/Mainzlar und Weil am Rhein.

Wir freuen uns über das Vertrauen der Mitarbeiter in die gewählten Kollegen und wünschen ihnen bei ihrer zukünftigen Arbeit im Betriebsrat viel Erfolg. Unser herzlicher Dank gilt allen Wählerinnen und Wählern für das Vertrauen in die GDL.