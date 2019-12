*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 12.12.2019 - 15:30 ? ***

GDL sta-un-er - Telegramm - 10.12.2019





Die GDL konnte in den vergangenen Jahren zunehmend Aufsichtsratsmitglieder in der DB und anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) gewinnen. Was macht ein Aufsichtsratsmitglied eigentlich und wie wird man Mitglied im Aufsichtsrat? Dazu sprach das GDL Magazin VORAUS mit dem langjährigen Aufsichtsratsmitglied, DB Fernverkehr AG Jan Proschmann.