*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 17.12.2019 - 22:05 ? ***

GDL sta-un-er - Podcast - 17.12.2019

Die Aufsichtsratswahlen in den verschiedenen Unternehmen des DB-Konzerns sind gestartet. Jetzt entscheiden die Wähler mit ihrer Stimme über Aufsichtsratsmitglieder und/oder Delegierte für die Wahlversammlung am 10. und 11. März 2020 in Hannover. In kurzen Clips stellt die GDL ihre Spitzenkandidaten für die Aufsichtsräte vor. #hdGDL #stauner #ARW2020 #entscheiden #wählen