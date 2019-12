*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 12.12.2019 - 16:03 ? ***

GDL sta-un-er - Podcast - 23.11.2019

Die Aufsichtsratswahlen im DB-Konzern sind gestartet. In Folge 3 der Wahlclips erläutert die GDL mit neuem Sprecher, doch in gewohnter Klarheit die verschiedenen Wahlverfahren und schafft so Orientierung im Begriffsdschungel. Bitte immer dran denken: - Nur wer wählt, kann mitbestimmen.

