Taschenlampe

GDL Service - Werbemittel - 22.09.2022

Licht für alle Fälle. Die multifunktionale Taschenlampe von TROIKA können Sie als Sportlicht, als blinkendes Sicherheitslicht oder als ganz normale Taschenlampe nutzen. Das weiße LED-Licht hat drei Leuchtfunktionen und zwei Lichtstärken.

Das Leichtgewicht mit 32 Gramm passt in jede Tasche oder lässt sich mit dem starken Magnet am Silikonband an Trageriemen oder Gürtelschlaufen befestigen. Die mattschwarze Aluminiumlampe lässt sich mit dem mitgelieferten USB-Kabel schnell wieder aufladen und ist somit sehr umweltfreundlich.