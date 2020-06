*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 10.06.2020 - 12:10 ? ***

GDL Service - Werbemittel - 10.06.2020

Die beliebten Ausweismäppchen aus robustem Rindsleder sind wieder verfügbar. In einem Netz- und einem Ausweisfach sowie in drei Kartenfächern können Sie Ihre wichtigsten Karten übersichtlich und jederzeit griffbereit aufbewahren. Mit 87 x 125 Millimetern passt es in jede Jackentasche. Das Ausweismäppchen mit geprägtem GDL-Logo ist gefüttert und abgenäht.