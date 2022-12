*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 06.12.2022 - 11:04 ? ***

NEB Betriebsgesellschaft (Teil 1 und 2)

GDL Service - Broschuere Tarif - 05.12.2022





Nach intensiven und konstruktiven Tarifverhandlungen haben wir mit der NEB Betriebsgesellschaft mbH (NEB) am 21. Dezember 2021 in Berlin einen rundum gelungenen Abschluss erzielt.

Wir haben für alle Eisenbahner bei der NEB eine Corona-Beihilfe von 1.300 Euro vereinbart, zwei Entgelterhöhungen von insgesamt 4,8 Prozent erreicht und die Anbindung des Zugpersonals an das tarifliche Marktniveau verbessert. Sie erhalten in der Broschüre (Teil 1) den Tarifvertrag für das Zugpersonal. In Teil 2 haben wir den Mantel- und Entgelttarifvertrag, den AzubiTV und den Tarifvertrag über die gemeinsame Einrichtung der Eisenbahnverkehrsunternehmen zur Gewährung von Sozialleistungen veröffentlicht, sodass Sie ein fundiertes Nachschlagewerk bekommen.