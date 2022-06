*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 27.06.2022 - 11:00 ? ***

Neun Tarifbroschüren Deutsche Bahn

GDL Service - Broschuere Tarif - 27.06.2022





Nach weit mehr als 200 Stunden Arbeitskampf und zwei Urabstimmungen haben wir mit dem Arbeitgeberverband MOVE für die Deutsche Bahn einen Tarifabschluss erreicht, der sich sehen lassen kann.

Das hat auch die 96-prozentige Zustimmung unserer Mitglieder zum Tarifergebnis gezeigt.

Wir haben mit dem Abschluss des Flächentarifvertrags am 16. September 2021 in Berlin die Entgelte um 3,3 Prozent bei einer Laufzeit bis zum 31. Oktober 2023 erhöht. Außerdem wurde eine Coronaprämie von 1 000 beziehungsweise 800 Euro vereinbart. Das war nur möglich, weil wir standhafte, solidarische Mitglieder haben. Unsere Kollegen haben die Kohlen aus dem Feuer geholt und sich nicht mit dem evg-Sanierungstarifvertrag mit 1,5 Prozent abfertigen lassen. Von besonderer Bedeutung in der Runde 2021 waren die Sicherung der Rentenansprüche nach dem Zusatzversorgungstarifvertrag und die Aufwertung der Ausbilder-Tätigkeiten.

Wir haben dazu neun Tarifbroschüren aufgelegt:

Flächentarifvertrag für das Zugpersonal BuRa ZugTV mit Einführungstarifvertrag Flächentarifvertrag für die betriebsnahe Instandhaltung BuRa FZITV mit Zusatztarifvertrag Tarifvertrag für Lokomotivführer LfTV mit Einführungstarifvertrag und Tarifvertrag für die betriebliche Altersvorsorge Tarifvertrag für Zugbegleiter und Bordgastronomen ZubTV, Tarifvertrag für die betriebliche Altersvorsorge und Regelungsabreden Tarifvertrag für Lokrangierführer LrfTV und Tarifvertrag für die betriebliche Altersvorsorge Tarifvertrag für Disponenten DispoTV und Tarifvertrag für die betriebliche Altersvorsorge Tarifvertrag für betriebsnahe Instandhaltung EVU FZITV, Tarifvertrag zur Führung von Langzeitkonten "EXPRESS" und Tarifvertrag für die betriebliche Altersvorsorge Tarifvertrag Allgemeine Aufgaben TVA Tarifvertrag für Nachwuchskräfte NachwuchskräfteTV

Die Tarifverträge stehen auch auf der GDL-Homepage: GDL-Tarifverträge

Mitglieder können die Tarifbroschüren ermäßigt über ihre Ortsgruppe bestellen. Nichtmitglieder beziehen die Broschüren über die Hauptgeschäftsstelle.