*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 18.03.2023 - 13:30 ? ***

Sonderfahrt Waldeisenbahn

Termin: 08.09.2023

Sonderfahrt im Dampfzug der Bad Muskauer Waldeisenbahn

Termin: Fr. den 08.09.2023

Unsere Kollegen aus Görlitz haben uns am 08.09.2023 zu einer Rundfahrt mit der Bad Muskauer Waldeisenbahn eingeladen.

Anreise Individuell.

Abfahrt Bahnhof Weißwasser-Teichstraße 10:00 Uhr Ankunft Waldstation Kromlau 10:20 Uhr Abfahrt Waldstation Kromlau 10:25 Uhr Ankunft Bahnhof Bad Muskau 11:15 Uhr

Hier besteht die Möglichkeit Essen zu gehen. Oder zur freien Verfügung.

Spaziergang zum Kaffee "König" am Markt, etwa 20-25 Minuten. Dort ist für uns bestellt.

(Essen wird dann im Vorfeld von uns bestellt, ist nicht im Fahrpreis enthalten)

Abfahrt Bahnhof Bad Muskau 13:30 Uhr Ankunft Museumsbahnhof „Anlage Mitte“ 14:00 Uhr

Besichtigung Museum ab 14:00 Uhr

Heimfahrt ist dann für jeden individuell.

Normal Preis liegt bei 20€ plus Dampfzulage 952€ für alle, dann kommen wir etwa auf einen Fahrpreis von 34 € pro Person, ist abhängig von der Teilnehmerzahl.

Bei Teilnahmeanmeldung nehmen wir eine Anzahlung von 20€.

Teilnehmer bitte melden bei:

Hartmann Helmut: +49 160 9297 3736

Teichmann Horst: +49 176 4571 6654

Am besten per WhatsApp oder Tel.

Es geht auch per Mail: [email protected] .de