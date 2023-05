*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 23.05.2023 - 18:36 ? ***

Fahrradtour am 17. Juni 2023

Aushang - 23.05.2023

Treffpunkt: 09:00 Uhr am Ehinger Tor. Wir fahren an der Donau in Richtung Elchingen, hinter Unterelchingen erklimmen wir die Höhe des Panorama-Höhenweg, dem wir bis zum Kloster Elchingen folgen.

Im dortigen Klostergarten werden wir einkehren. Danach folgen wir dem Panorama-Weg bis Thalfingen, werden von der Höhe herunterfahren um zur Friedrichsau zu radeln. Dort können wir den Tag gemütlich ausklingen lassen. Die Strecke kann mit jedem Rad gefahren werden. Bitte auf intakte Bremsen achten, die werden gebraucht !

Meldungen bitte bis 12. Juni 2023 (zwecks Reservierung) an:

Thomas Beger

Mail: [email protected]

oder

Tel: 0160 974 412 76