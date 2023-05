*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 04.05.2023 - 12:25 ? ***

GDL-Wanderausflug am 18.05.2023

Aushang - 04.05.2023

Unter dem Motto „Männertag mal anders“ möchten wir EUCH und eure Liebsten gerne zum gemeinsamen Wanderausflug am 18.05.2023 einladen.

Geplant ist es, um 09:00 Uhr am Ehinger Tor in Ulm unseren Ausflug zu starten, um dann entlang der Donau/ Iller zum Schwäbischen Albverein in Wiblingen zu wandern. Dort erwartet uns ein Gartenlokal sowie ein Minigolfplatz.

Danach begeben wir uns auf dem Rückweg, welcher uns am Kloster Wiblingen und dem Donaubad zurück zum Ehinger Tor führen wird.

Während der Wanderung werden wir von einem voller Snacks und Getränken befüllten Bollerwagen begleitet, damit wir alle optimal verpflegt sind.

Um ausreichend Proviant dabei zu haben, bitten wir um vorherige Anmeldung unter Angabe der Anzahl der teilnehmenden Personen. Anmeldung bei Thomas Beger: 0160 9744 1276

[email protected]

Wir freuen uns sehr auf Euch und eure Liebsten.

Euer OG-Vorstand