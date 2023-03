*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 07.03.2023 - 08:50 ? ***

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2023

Aushang - 07.03.2023

Hiermit laden wir Dich recht herzlich ein zur Jahreshauptversammlung der GDL-Ortsgruppe Ulm. Sie findet am Freitag , den 31. März 2023 um 17:30 Uhr in der ESC – Sportgaststätte Einsteinstraße 48, in 89077 Ulm statt.

Tagesordnung

TOP 1 Eröffnung und Begrüßung

TOP 2 Bekanntgabe und Annahme der Tagesordnung

TOP 3 Wahl eines Versammlungsleiters

TOP 4 Wahl eines Wahlleiters

TOP 5 Verlesen der Niederschrift der Jahreshauptversammlung 2022

TOP 6 Berichte

a) des Ortsgruppenvorsitzenden

b) des Ortsgruppenkassierers

c) eines Kassenprüfers

TOP 8 Entlastung des Ortsgruppenvorstandes

TOP 9 Wahlen

a) des Ortsgruppenvorsitzenden

b) des stellv. Ortsgruppenvorsitzenden

c) eines 2.stellv.Ortsgruppenvorsitzenden

d) eines Kassierers

e) drei Kassenprüfer

f) zweier Pensionärsvertreter

g) eines Beisitzers GoAhead

h) eines Beisitzers SWEG

i) einer Frauenbeauftragten

TOP 11 Beratung und Beschlussfassung über Anträge

TOP 12 Verschiedenes

a) Anregungen und Fragen der Mitglieder

b) ein Vertreter des Bezirkes Süd-West hat das Wort

Anträge zur Beschlussfassung müssen bis spätestens 24. März 2023 schriftlich beim Ortsgruppenvorsitzenden René Rebenack, Am Bleicher Hag 57, 89075 Ulm eingereicht werden.

Zu unserer Jahreshauptversammlung laden wir Dich hiermit herzlich ein.

Mit freundlichen Grüßen

René Rebenack

(Ortsgruppenvorsitzender)