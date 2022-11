*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 14.11.2022 - 11:55 ? ***

Einladung zur Jahresabschlussfeier sowie der zweiten Jahreshauptversammlung 2022

Aushang - 14.11.2022

Hiermit laden wir Euch recht herzlich zur unserer Jahresabschlussfeier, welche ebenfalls die zweite Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Ulm ist, ein. Diese findet am 26. November 2022 um 16 Uhr in der ESC-Sportgaststätte in der Einsteinstraße 48, in 89077 Ulm statt.

Programm

Begrüßungsworte des Ortsgruppenvorsitzenden, René Rebenack

Ansprache eines Vertreters des Bezirks

Ehrung der Gewerkschaftsjubilare

Verschiedenes

Fragen und Anregungen der Mitglieder

Des Weiteren dürfen wir den FairnessPlan e.V. mit einem Infostand begrüßen, sowie unseren Kollegen Dieter Denk, welcher uns musikalisch unterhalten wird.

Bitte denkt an Euren Mitgliedsausweis vom FairnessPlan und bringt diesen mit.

Über eine rege Teilnahme Eurerseits freuen wir uns sehr.

Mit kollegialen Grüßen

René Rebenack

Ortsgruppenvorsitzender

Am Bleicher Hag 57, 89075 Ulm, Mobil: 0175/9358683, E-Mail: renerebenack@t-online.de