Ausfall der Jahresabschlussfeier mit Jubilarehrung

Aushang - 18.10.2020

Liebe Kolleginnen, Liebe Kollegen die Meldungen in den Medien über die steigende Zahl von Corona-Fällen überschlagen sich wieder, zahlreiche Regionen werden zu Risikogebieten erklärt. Wohin das führen wird, weiß keiner so genau. Eure Gesundheit liegt uns zu sehr am Herzen, daher hat sich der Ortgruppenvorstand schweren Herzens entschließen müssen, die Jahresabschlussfeier am 14. November abzusagen.

Wir bedauern diese Entscheidung zutiefst, haben wir uns doch gefreut, ein paar besinnliche Stunden mit euch zu verbringen. Frohen Mutes blicken wir in das neue Jahr, wünschen Euch und euren Familien viel Gesundheit und alles Gute.

Mit kollegialen Grüßen

René Rebenack

Ortsgruppenvorsitzender