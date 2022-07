*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 01.07.2022 - 09:06 ? ***

Jahreshauptversammung 2022

Termin: 15.07.2022 15:00 - 15.07.2022 18:00

Einladung zur Jahreshauptversammlung am Freitag, den 15.07.2022 in der Jugendherberge Trier, Kongress-Saal Porta Nigra, An der Jugendherberge 4, 54292 Trier

Beginn 15:00 Uhr

Tagesordnung zur Jahreshauptversammlung (JHV)

1. Eröffnung und Begrüßung, Gedenken verstorbener Mitglieder

2. Annahme der Tagesordnung

3. Wahl des Versammlungsleiters und der Wahlkommission

4. Geschäftsberichte: a) Vorsitzender, b) Kassierer, c) Kassenprüfung

5. Aussprache zu TOP 4

6. Entlastung des Ortsgruppenvorstandes

7. Bericht des Ruhestandsvertreters Peter Görres

8. Bericht aus dem Bezirksvorstand

9. Beratung und Beschlussfassung über Anträge (Anträge müssen bis 11.07.2022 beim Vorsitzenden eingereicht werden)

10. Vorstandswahlen – a) Vorsitzender b) weitere Mitglieder des OG Vorstandes

11. Wahl der Kassenprüfer

12. Haushaltsvoranschlag 2022 und Beschlussfassung

13. Verschiedenes

14. Schlusswort des Ortsgruppenvorsitzenden