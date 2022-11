*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 17.11.2022 - 08:32 ? ***

Weihnachtsfeier 2022

Aushang - 17.11.2022

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in diesem Jahr findet nach langer Corona Pause wieder unser gemeinsames Treffen mit den Kollegen von Regio und Cargo auf dem Weihnachtsmarkt in Trier statt.

Treffpunkt: Domstein am Trierer Dom

Wann: Donnerstag, den 15.12.2022 ab 18:00 Uhr

Nachdem wir gemeinsam den Glühwein verkostet haben, werden wir ins Bitburger Wirtshaus in Trier einkehrern. Wir haben einen Tisch für 19:00 Uhr reserviert.

Für die Tischreservierung ist es erforderlich, dass Ihr mir unter 0171-3078708 oder stefanhilgers@t-online.de bis zum 08.12.2022 Eure Teilnahme mitteilt.

Ich freue mich auf eure Teilnahme.