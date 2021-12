Weihnachtsgrüße

*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 24.12.2021 - 22:46 ? ***

Aushang - 24.12.2021

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein für uns alle ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Corona-Pandemie macht uns die Arbeit nicht unbedingt leichter, ebenso gleiches gilt für einen egoistischen und Ergebnis-orientierten Arbeitgeber - DB. Letzterem haben wir in mehreren Streikaktionen gezeigt, dass man mit starken Kollegen in der GDL nicht alles veranstalten kann, was einem gerade so in den Kram passt. Die Ergebnisse aus der Tarifrunde DB spiegeln unsere Kampfkraft 1 zu 1 wieder.

Deshalb möchte ich mich nochmals im Namen unserer Ortsgruppe recht herzlich für euren Einsatz und tagtäglichen Dienst auf oder am Zug bedanken.

Wie Claus Weselsky einst sagte: "Eine Gewerkschaft kann nur so stark sein wie ihre Mitglieder." - dem ist nichts hinzuzufügen!

Auf diesem Wege wünsche ich euch allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest im Kreise eurer Familie, sowie eine ruhige und störungsfreie Schicht!

Wir sind auch während und zwischen den Feiertagen für euch da! Bei Fragen und Problemen meldet euch bei uns.

Mit freundlichen Grüßen,

Erik Knochenhauer und der gesamte

Vorstand der OG