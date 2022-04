*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 21.04.2022 - 01:26 ? ***

Einladung zur Ortsgruppenversammlung

Termin: 25.05.2022 16:00

um 16 Uhr im Braukeller des Brauhaus Hopfenliebe, Jörg-Peter-Hahn-Platz 1 in 22846 Norderstedt - HVV Haltestelle: Norderstedt Mitte

vorläufige Tagesordnung

Eröffnung und Begrüßung durch den OG Vorsitzenden Feststellung der fristgerechten Ladung

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Feststellung der Stimmberechtigten

Annahme der Tagesordnung Gedenken der Verstorbenen Verlesen der letzten Niederschrift Bericht des OG Vorsitzenden Ehrungen Beratung und Beschlussfassung von Anträgen Ergebnis der AR Wahl 2022 Ergebnis der BR Wahl 2022 Vorstellung der neu gewählten Betriebsratsmitglieder

PAUSE

Bericht aus dem Betriebsrat Bericht aus dem Besonderen Personalrat anstehende Termine Aussprache Verschiedenes Schlusswort des OG Vorsitzenden

Anträge sind bis zum 24.05.2022 schriftlich oder per Mail (wolf [*at*] gdl-ohlsdorf [*pkt*] de) an den Ortsgruppenvorsitzenden zu senden, damit sie auf der Ortsgruppenversammlung behandelt werden können.