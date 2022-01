Einladung zur Jahreshauptversammlung

*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 20.01.2022 - 01:28 ? ***

Termin: 16.02.2022 16:00 - 18:30

um 16 Uhr im Bürgerhaus Wilhelmsburg in der Mengestraße 20 in 21107 Hamburg HVV Haltestelle: Rathaus Wilhelmsburg

Tagesordnung

Eröffnung und Begrüßung durch den OG Vorsitzenden Feststellung der fristgerechten Ladung

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Feststellung der Stimmberechtigten

Annahme der Tagesordnung Gedenken der Verstorbenen Annahme der Niederschrift der letzten JHV (liegt aus) Bericht des Bezirksvorsitzenden Bericht des OG Vorsitzenden Bericht des OG Kassierers zum Haushaltsvollzug 2021 Bericht eines Kassenprüfers Aussprache zu Top 4 und 7 Entlastung des Vorstandes Ehrungen Beschlussfassung über den Haushaltsvoranschlag 2022

PAUSE

Beratung und Beschlussfassung von Anträgen AR Wahl 2022 S-Bahn Hamburg GmbH BR Wahl 2022 S-Bahn Hamburg GmbH Bericht aus dem Betriebsrat Bericht aus dem Besonderen Personalrat Infos vom FairnessPlan (FairnessPlan Ausweis erforderlich) Termine Aussprache Verschiedenes Schlusswort des OG Vorsitzenden

Anträge sind bis zum 15.02.2022 schriftlich oder per Mail (wolf [*at*] gdl-ohlsdorf [*pkt*] de) an den Ortsgruppenvorsitzenden zu senden, damit sie auf der Jahreshauptversammlung behandelt werden können.