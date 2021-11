Einladung zur Ortsgruppenversammlung

*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 02.11.2021 - 23:26 ? ***

Termin: 08.12.2021 16:00 - 18:00

um 16 Uhr im Bürgerhaus Wilhelmsburg.

Folgende Themen sollen u.a. behandelt werden:

Eröffnung und Begrüßung Annahme der Tagesordnung Tätigkeitsbericht des OG Vorsitzenden Sachstand BR Wahl 2022/ Betriebsräteneuordnungsgesetz Bericht aus dem Betriebsrat Bericht aus dem Besonderen Personalrat Beratung über Anträge Aussprache zu den Punkten Bericht aus dem Besonderen Personalrat Verschiedenes

Anträge an die Ortsgruppe sind in schriftlicher Form bis zum 24.11.2021 an den Ortsgruppenvorstand zu stellen.