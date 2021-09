*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 25.09.2021 - 15:21 ? ***

Termin: 29.10.2021 18:00 - 20:00

Liebe Kolleginnen und Kollegen, über eine lange Zeit mussten wir auf Zusammenkünfte verzichten. Das hat nun ein Ende! Wir haben eine Barkassenfahrt organisiert.

An Bord wird Fingerfood gereicht und für Getränke ist auch gesorgt. Der Veranstalter nutzt für diese Veranstaltung die 2G-Option (nur Geimpfte und Genesene) - gültig sind sowohl Nachweise in Papierform als auch in digitaler Form, z.B.: mit der Corona-Warn-App oder der CovPass-App.

Mit der Überweisung des Teilnahmebeitrages in Höhe von 12,50 € p.P. seid ihr dabei und angemeldet.

Anmeldeschluss ist der 20.10.2021

GEWERKSCHAFT DEUTSCHER LOKOMOTIVFUEHRER GDL

SPARDA-BANK HAMBURG EG

IBAN: DE11 2069 0500 0000 6081 49

BIC: GENODEF1S11

Verwendungszweck: Buchungstext: Barkasse + Name + Anzahl Erwachsener + Telefon

Beispiel: Barkasse, Wolf, 2 Erw., 016097498953