Einladung zur Jahreshauptversammlung

*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 02.05.2021 - 17:23 ? ***

Termin: 02.06.2021 16:00

um 16 Uhr im Radisson Blu Hotel in der Marseiller Straße 2 in 20355 Hamburg.

Folgende Themen sollen u.a. behandelt werden:

Eröffnung und Begrüßung Annahme der Tagesordnung Vorstellung der Bewerber zum Bezirksvorsitzenden Infos vom FairnessPlan (FairnessPlan Ausweis, Tasche/ Beutel erforderlich) Tätigkeitsbericht des OG-Vorsitzenden (Rainer Wolf) Kassenbericht (Peter Klein) Bericht der Kassenprüfer (Gundmar Birn, Thomas Maratzky) Bericht aus dem Betriebsrat Bericht aus dem Besonderen Personalrat Bezirksversammlung 2021 (Rainer Wolf) Endgültige Beschlussfassung der Wahlvorschlagliste zur BR Wahl 2022 (Jan-Gerrit Henfler) Verschiedenes Schlusswort

Anträge an die Ortsgruppe sind in schriftlicher Form bis zum 16.05.2021 an den Ortsgruppenvorstand zu stellen.

Wegen der Hygienevorschriften ist eine Anmeldung per E-Mail unter RainerWolf1@t-online.de zwingend erforderlich!