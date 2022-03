*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 06.03.2022 - 14:40 ? ***

Eisenbahnerfamilie ?

Telegramm - 06.03.2022

Ein paar nachdenkliche Worte unseres Kollegen Karl-Heinz Pagel.

Eisenbahnerfamilie ?

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mittlerweile wissen es alle:

GDL-Mitglieder bekommen, in den willkürlich festgelegten EVG Betrieben, zurzeit keine Leistungen aus dem FairnessPlan e.V.

Dass die Bahn sich weigert euch Sozialleistungen aus diesem zu gewähren und dieses vor Gericht ausfechtet, finden wir unanständig!

Natürlich können wir es verstehen, dass das für euch ärgerlich ist, aber dieses war ja erst die erste Instanz der Gerichtsbarkeit und weitere werden folgen, denn wir wissen was ihr leistet und werden deshalb bis zur letzten Instanz weiter für unsere Gewerkschaftsmitglieder kämpfen!

Wir sind der Auffassung, eine soziale Leistung aus dem gemeinsamen Fond der DB und der GDL, steht allen GDL-Mitgliedern zu, unabhängig welcher Tarifvertrag zur Anwendung gebracht wurde.

Das Ziel des Arbeitgebers ist mit diesem Verhalten klar definiert, er möchte euch zum Wechsel bewegen und somit die GDL, deren Interessen und damit deine schwächen. Wo es hinführt, wenn die GDL in die Bedeutungslosigkeit verschwindet, hat der letzte Tarifvertrag der EVG gezeigt.

Wer sich nun aus Gier zu einem Wechsel bewegen lässt, verkauft nicht nur sich und seine GDL Kolleginnen und Kollegen, er verkauft auch seine Selbstachtung.

Wir sagen allen Danke, die sich für die GDL entschieden und die Zeichen der Zeit erkannt haben und nicht nur von dem profitieren wollen, was andere erkämpfen.

Denn eines ist unbestreitbar, es hätte keinen Corona Bonus und keine Erschwerniszulage gegeben, wenn die Kolleginnen und Kollegen der GDL nicht gestreikt hätten.

Wer was auf sich hält und für seine Leistung vernünftig vertreten werden möchte, kommt zu uns in die GDL, denn sie weiß was die Beschäftigten bewegt und wie man ohne Loser Klausel anständige Tarifverträge aushandelt!

Eine Gewerkschaft misst man an ihren Tarifabschlüssen und nicht daran, was man aus dem Sozialfonds der EVG bekommt.

Deshalb GDL