Telegramm - 25.01.2022

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in jüngster Vergangenheit sind verschiedene Anfragen, zu den im Betreff genannten Themen, an den OG Vorstand herangetragen worden. Wir versuchen diese nachfolgend zu beantworten. Vorausschicken möchten wir, dass die Sachlage als sehr komplex zu betrachten ist. Deshalb werden auch nach dieser Mail vermutlich noch Fragen offenbleiben.

Geh wählen! NIMM JETZT DEIN WAHLRECHT WAHR! Nur wer wählen geht, entscheidet auch mit!

Sorge mit Deiner Stimme dafür, dass die Delegierten starke, unbestechliche und erfolgreiche Aufsichtsräte wählen, die den Vorstand konsequent überwachen und wirksame Maßnahmen zur Wahrung Deiner Interessen ergreifen. Du wählst eine Arbeitnehmervertretung, die weiß, was Dich und Deine Kollegen bewegt. Du entscheidest! Nimm Dein Wahlrecht wahr, per Brief- ­oder Urnenwahl!

Sachstand AR Wahl – In den letzten Tagen sind verschiedene Kollegen mit Listen im Netz unterwegs gewesen, und haben um eure Stützunterschriften gebeten. Es ist uns selbstverständlich gelungen, ausreichend Stützunterschriften zu sammeln und beim Wahlvorstand einzureichen.

Hole Dir jetzt Deine Briefwahlunterlagen bei Deinem Wahlvorstand.

Am einfachsten per dienstlicher E-Mail unter wahlvorstand [*pkt*] sbahn-hamburg [*at*] deutschebahn [*pkt*] com

Alternativ auch telefonisch unter 040 – 3918 1960 (Erreichbarkeit siehe Wahlausschreiben). Das Wahlausschreiben ist an verschiedenen Stellen ausgehängt und auch über dienstliche E-Mail am 11.01.2022 versendet worden.