Aushang - 12.07.2021

Nach über sechs Jahren haben wir uns auf Grund der großen Nachfrage dazu entschlossen, den beliebten Eisenbahner Rucksack mit dem aufgestickten Logo unserer GDL wieder anzubieten. Der Rucksack hat die bewährte und robuste Tatonka Qualität. In zwei großen Hauptfächern und mehreren Nebenfächern findet sich genügend Platz – egal ob im Beruf oder in der Freizeit.

Vorbestellungen sind ab sofort bis einschließlich 25.08.2021 möglich bei einem voraussichtlichen Liefertermin in der KW 11/2022.

Der Rucksack kann entweder in der Farbe schwarz oder neon orange bestellt werden. Optional kann eine passende Sicherheitsregenhülle in der Farbe neon orange dazu bestellt werden.

Preise Rucksack schwarz Rucksack neon orange Sicherheitsregenhülle 50 € 56 € 19 €

Bestellungen bitte ausschließlich per Mail an: RainerWolf1 [*at*] t-online [*pkt*] de

Es können nur Bestellungen berücksichtigt werden, welche bis zum 25.08.2021 bei uns eingegangen sind.