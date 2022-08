*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 17.08.2022 - 11:25 ? ***

Verabschiedung in den Ruhestand-unser Harry Graetsch

Telegramm - 17.08.2022

Am 20.05.2022 fuhr unser Kollege Harry pünktlich um 15:29 Uhr mit dem RE 3512 in den Bahnhof Neubrandenburg ein- die Fahrt in den Ruhestand.

Mit einem lachendem und einem weinenden Auge verabschiedete sich unser Harry von "seiner" Bahn. Vollbluteisenbahner, immer korrekt und hilfsbereit, im Ortsgruppenvorstand der OG Neubrandenburg jahrelang ehrenamtlich als Kassierer tätig- das Herz am rechten Fleck, ein toller Kollege und Mensch. Zum Glück wird Harry auch nim Ruhestand aktiv im OG-Vorstand weitermachen :-)

Alles Gute, vor allem Gesundheit und einen wunderbaren Ruhestand!