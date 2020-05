*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 01.05.2020 - 13:28 ? ***

Aushang - 01.05.2020

Brauereimanufaktur Störtebeker Stralsund

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

trotz, oder gerade wegen der aktuellen Lage mit Corona wollen wir gemeinsam unseren jährlichen OG-Wandertag mit Euch bestreiten. Im Anhang findet ihr alle Details,

wir starten am 03.06.2020 um 08:31 mit dem RE 13054 nach Stralsund.

Sollte aufgrund der Corona-Lage der Termin nicht möglich sein, informieren wir Euch via Homepage, also schaut öfter mal hier vorbei.

Bis dahin, bleibt gesund und munter :-)

Euer OG Vorstand