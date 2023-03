*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 01.03.2023 - 18:51 ? ***

Einladung zum Bowling für alle Mitglieder der Ortsgruppe Leipzig

Termin: 03.05.2023 17:00

Wir wollen uns etwas sportlich betätigen und laden Euch deshalb zu einem Bowlingabend am Mittwoch, 03.05.2023 von 17-19 Uhr in den Bowling-Gipfel, Schönefelder Str. 4, 04129 Leipzig-Eutritzsch ein.

Der Bowling-Gipfel befindet sich in der Schönefelder Straße in Leipzig-Eutritzsch nur wenige Meter vom Eutritzscher Markt entfernt. Die Straßenbahn-Linie 16 hält am Eutritzscher Markt fast vor der Tür.

Bitte meldet Euch bei Stephan Fischer an, Telefon 0176 6001 3001.

Der Teilnahmebeitrag für Bahn, Schuhe und ein Getränk beträgt 5 EUR.

Wir würden uns über eine rege Teilnahme freuen.