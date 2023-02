*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 08.02.2023 - 18:06 ? ***

Die GDL – Jugend lädt ein zum Bowling

Termin: 21.03.2023 17:00

Die Ortsjugendleitung der Ortsgruppe Leipzig lädt ein zum Bowling am Dienstag, den 21.03.2023 um 17:00 Uhr im Starlight-Bowling in der Diezmannstr. 5, 04207 Leipzig

Die GDL – Jugend der Ortsgruppe Leipzig lädt alle unter 27 - Jährigen herzlich zum gemeinschaftlichen Bowling ein. Der Abend soll dazu dienen die neue Ortsjugendleitung kennenzulernen, sich auszutauschen und vor allem Spaß zu haben.

Das Starlight-Bowling erreicht ihr vom Hauptbahnhof Leipzig mit der Tramlinie 1 in Richtung Lausen – Ausstieg Diezmannstr. Danach sind es noch ca. 5 Minuten Fußweg. Wir erwarten euch vor dem Lokal.

Für den Abend mit Bowlingbahn, Schuhe und ein Getränk wäre ein kleiner Obolus in Höhe von 5€ fällig.

Anmeldung bitte bis 10.03.2023 per Mail an k [*pkt*] stiller [*at*] gdl-jugend [*pkt*] de oder 0152-32144712

Wir würden uns über viele Teilnehmer freuen. 😊

Katharina Stiller

Ortsjugendleiterin Leipzig