Erster Bowlingabend der Jugend der Ortsgruppe Leipzig

Telegramm - 22.03.2023

Am 21.03.2023 war es endlich so weit. Die Jugend der Ortsgruppe Leipzig traf sich zum gemeinsamen Bowling in Leipzig.

Zwei Stunden kraftaufwendiges Bowling zahlten sich für alle aus, denn es war für jeden ein spaßiger Abend! Bei ein paar Getränken konnten sich alle 10 Teilnehmer austauschen. Am Ende stand fest - die nächste Veranstaltung im Sommer wird schon erwartet!