Neuer Vorstand der Ortsgruppe Leipzig gewählt

Telegramm - 28.06.2022

In der Jahreshauptversammlung am 22.06.2022 haben die anwesenden Mitglieder der GDL-Ortsgruppe Leipzig ihren Ortsgruppenvorstand neu gewählt.

Die Neuwahl war notwendig, weil einerseits laut Satzung der GDL alle drei Jahre der Ortsgruppenvorstand zu wählen ist. Andererseits stand der bisherige stellvertretende Vorsitzende der Ortsgruppe Leipzig, Thomas Rüge, nach seiner Wahl zum Vorsitzenden des GDL-Bezirkes Mitteldeutschland aufgrund seiner neuen verantwortungsvollen Aufgabe für eine Funktion im Vorstand der GDL-Ortsgruppe Leipzig nicht mehr zur Verfügung.

Peter Taschenberger bleibt auch in den nächsten drei Jahren Vorsitzender der GDL-Ortsgruppe Leipzig. Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden der GDL-Ortsgruppe Leipzig wurde Stephan Fischer gewählt. Der bisherige Kassierer der Ortsgruppe, Michael Gerstl wurde ebenso wie sein Stellvertreter Thomas Seidel in seinem Amt bestätigt. Annett Rothe bleibt weiterhin Schriftführerin unserer Ortsgruppe. Neuer Seniorenvertreter der Ortsgruppe ist Michael Krause, nachdem Walter Wagner dieses Amt aus persönlichen Gründen nicht mehr wahrnehmen möchte.

Neu in den Vorstand der GDL-Ortsgruppe Leipzig wurde Katharina Stiller als Frauenbeauftrage gewählt. Damit setzt die Ortsgruppe Leipzig eine gerade erst auf der Generalversammlung in Frankfurt/M. beschlossene Satzungsänderung um, die diese Funktion in den Ortsgruppen- und Bezirksvorständen festschreibt.

Als Kassenprüfer wurden von den anwesenden Mitgliedern schließlich Steffen Hendrich sowie Frank Schmeißer gewählt.

Alle Wahlen erfolgten einstimmig. Herzlichen Glückwunsch an alle neu- und wiedergewählten Mitglieder unseres Ortsgruppenvorstandes! Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle unserer Ortsgruppe!