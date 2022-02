*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 02.02.2022 - 18:18 ? ***

Ausfall der Jahreshauptversammlung am 16. Februar 2022

Telegramm - 02.02.2022

Die für den 16. Februar 2022 geplante Jahreshauptversammlung muss leider ausfallen.

In der derzeitigen Lage ist es leider nicht möglich, Versammlungen mit einer größeren Anzahl von Teilnehmern in geschlossenen Räumen durchzuführen.

Aus diesem Grund muss unsere für den 16. Februar 2022 geplante Jahreshauptversammlung leider ausfallen.

Nachdem uns die Wissenschaft mit aktuellem Stand eine berechtigte Aussicht gibt, dass sich die Lage spätestens zu Ostern entspannen soll, wollen wir unsere für den 27. April 2022 geplante Versammlung als „normale“ Mitgliederversammlung mit gemütlichem Beisammensein durchführen.

Am 22. Juni 2022 wollen wir unsere Jahreshauptversammlung nachholen. In dieser Versammlung werden wir auch unseren Ortsgruppenvorstand neu wählen. An einer Mitarbeit interessierte Mitglieder sind herzlich willkommen und können sich gerne bei uns melden. Ein leckeres Abendessen vom Buffet soll diesen Nachmittag abrunden.

Das schonmal als Ankündigung, damit ihr Eure Teilnahme an den beiden Terminen entsprechend einplanen könnt.

Herzliche Grüße und bleibt alle gesund!

Der Vorstand der GDL-Ortsgruppe Leipzig