Ausfall der Mitgliederversammlung am 24. Februar 2021

Telegramm - 15.02.2021

Liebe Kolleginnen und Kollegen, leider muss auch unsere Jahreshauptversammlung am 24. Februar 2021 aus bekannten Gründen ausfallen.

In der Hoffnung, dass sich die Pandemielage nach Ostern 2021 weiter entspannt, wollen wir die satzungsgemäß jährlich erforderliche Jahreshauptversammlung unserer Ortsgruppe zu unserem geplanten Versammlungstermin am 28.04.2021 nachholen.

Für die im Dezember 2020 ausgefallene Weihnachtsfeier wollen wir dann am 23.06.2021 und 24.06.2021 ein Sommerfest am Grill im Kulturhaus Eutritzsch analog unserer sonst üblichen Weihnachtsfeiern an zwei Tagen durchführen. Wie auch zu den Weihnachtsfeiern bitten wir darum, Euch für eine Teilnahme an einem der beiden Tage zu entscheiden.

Nutzt also die bekannten Möglichkeiten Euch einen dieser beiden Nachmittage freizuhalten.

Herzliche Grüße und bleibt alle gesund!

Der Vorstand der GDL-Ortsgruppe Leipzig