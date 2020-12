Ausfall der Mitgliederversammlung / Weihnachtsfeier am 09. / 10. Dezember 2020

*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 26.11.2020 - 17:28 ? ***

Telegramm - 26.11.2020

Aufgrund der aktuellen Lage in Fragen Corona-Pandemie und der damit in Zusammenhang stehenden Schließung der Gaststätten findet unsere Mitgliederversammlung / Weihnachtsfeier am 09. / 10. Dezember 2020 leider nicht statt.

In der Hoffnung auf eine Entspannung der Lage in Richtung Frühjahr / Sommer 2021 planen wir derzeit unsere Mitgliederversammlung im Juni 2021 in einem größeren Rahmen als Grillfest analog der sonst üblichen Weihnachtsfeiern an zwei Tagen durchzuführen. Die genauen Termine dazu stimmen wir derzeit noch ab, wir werden sie noch vor Weihnachten bekannt geben.

Trotz aller Unwägbarkeiten derzeit wünschen wir Euch für die bevorstehende Adventszeit alles Gute, vor allem aber die Möglichkeit ein paar besinnliche Stunden im Kreis Eurer Familien zu verbringen!

Herzliche Grüße und bleibt alle gesund!

Peter Taschenberger

OG-Vorsitzender