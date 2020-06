Ausfall der Mitgliederversammlung am 24. Juni 2020

*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 05.06.2020 - 18:28 ? ***

Telegramm - 05.06.2020

Die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Freistaates Sachsen gestattet es uns derzeit nicht, eine Versammlung mit mehr als 10 Mitgliedern in der gewohnten Art und Weise durchzuführen. Aus diesem Grund findet unsere planmäßige Mitgliederversammlung am 24. Juni 2020 leider nicht statt.

Da wir im Juni 2010 das erste Mal im Kulturhaus Eutritzsch eine Mitgliederversammlung durchgeführt haben und somit unser 10-jähriges Jubiläum dort feiern können, sollte diese Versammlung eigentlich in einem etwas größerem Rahmen stattfinden. So wir dann die Möglichkeit dazu haben, wollen wir das zu unserer nächsten Versammlung nachholen und planen deshalb für den nächsten Termin am 26. August 2020 ein Grillfest im kleinen Rahmen im Kulturhaus Eutritzsch durchzuführen. Nutzt also die bekannten Möglichkeiten Euch diesen Nachmittag freizuhalten.

Herzliche Grüße und bleibt alle gesund!

Der Vorstand der Ortsgruppe Leipzig