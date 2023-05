*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 15.05.2023 - 14:19 ? ***

Einladung zum GDL Eisenbahner-Stammtisch

Termin: 30.06.2023 17:30 - 30.06.2023 20:00

Am 30.06.2023 findet unser erster GDL Eisenbahner-Stammtisch in Lehrte statt!

In interessanten Gesprächen über die Eisenbahn,

über Lehrte

und natürlich über unsere Ortsgruppe erfahrt ihr sicherlich vieles Neues.