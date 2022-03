*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 28.02.2022 - 11:33 ? ***

Kohltour 2022

Termin: 12.03.2022 14:00

Am Samstag den 12.03.2022 findet endlich wieder unsere Kohlwanderung statt!

Zum Wandern, treffen wir uns um 14:00 Uhr am Dienstgebäude in Lehrte.

Ab 18:00 gemütliches Beisammensein im

Restaurant Friedrich‘s

Es gibt:

Grünkohl, Kassler, Bregenwurst

und Schnitzel als Buffet!!!

Der Unkostenbeitrag pro Person beträgt 17,00€

Getränke auf eigene Rechnung!

Anmeldung über ausliegende Liste,

bei Jörg Schulz

oder beim Kümmerer in Lehrte

Handy: 0171 2741868

Fach 144

Anmeldung nur mit Vorkasse bis 05.03.2022 !!!!

eingezahltes Geld wird nicht erstattet!

Diese Veranstaltung findet komplett unter 2G Regel statt!!!