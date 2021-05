Jahreshauptversammlung 2021

Termin: 29.05.2021 15:00 - 29.05.2021 19:00

Wann: Samstag 29.05.2021

Wo: Kurt-Hirschfeld-Forum, Burgdorfer Str.16, 31275 Lehrte

Durch Corona max. 30 Personen, es besteht aber die Möglichkeit Online an der Veranstaltung teilzunehmen.

dazu Bitte per Mail an gdllehrte@web.de mit Namen und Mailadresse anmelden!

Ihr bekommt daraufhin den Einladungslink zugeschickt!