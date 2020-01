Einladung zur Jahreshauptversammlung 2020 am 04.02.20

*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 08.01.2020 - 17:21 ? ***

Termin: 04.02.2020 14:30

Unsere Jahreshauptversammlung findet am Dienstag, den 04. Februar 2020 um 14:30 Uhr in der Jugendherberge Köln-Deutz statt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich alle Mitglieder der Ortsgruppe Köln zur

Jahreshauptversammlung ein.

Sie findet am Dienstag, den 04. Februar 2020 um 14:30 Uhr in

der Jugendherberge Köln-Deutz im Raum "Barcelona" statt.

Die Themen sind der aushängende bzw. beigefügten

Tagesordnung zu entnehmen.

Anträge sind bis zum 31.01.2020 schriftlich oder per Mail

(c [*pkt*] deckert [*at*] gdl [*pkt*] koeln) an den Ortsgruppenvorsitzenden zu senden,

damit sie auf der Jahrshauptversammlung behandelt werden können.

Die Mitglieder im aktiven Dienst erhalten eine hochwertiges Präsent vom

FairnessPlan e.V./ FairnessBahnen e.V.

Eine Ausgabe kann nur gegen Vorlage des Ausweises des

FairnessPlan e.V./ FairnessBahnen e.V. erfolgen.

Ich freue mich, euch am 04. Februar begrüßen zur dürfen und

wünsche eine gute Anreise.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Deckert