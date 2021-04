*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 13.04.2021 - 18:45 ? ***

Aushang - 08.04.2021

Wer an einer der beiden oder gar an beiden Online-Betriebsversammlungen am 31.03.21 teilgenommen hat, erlebte einen Arbeitgeber und seine Gewerkschaft in trauter Zweisamkeit. Alle Probleme des Konzerns, aber auch bei DB Regio vor Ort, wurden und werden allein der Corona-Pandemie zugeschrieben....