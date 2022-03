*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 27.03.2022 - 13:08 ? ***

Jahreshauptversammlung

Termin: 04.05.2022

Unsere Jahreshauptversammlung findet am Mittwoch, den 04. Mai 2022 um 16:15 Uhr in der Gazelle - Landweg 6, 24576 Bad Bramstedt - statt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir laden alle Mitglieder der Ortsgruppe AKN/NBE zur Jahreshauptversammlung ein.

Sie findet am Mittwoch, den 04. Mai 2022 um 16:15 Uhr in der Gazelle in Bad Bramstedt statt.

Der AKN Bahnhof Bad Bramstedt ist in fußläufiger Reichweite (ca. 7. Minuten) und kann zur Anreise genutzt werden.

Der Ortsgruppenvorstand sowie die Tarifkommission der AKN steht zur Wahl.

Die weiteren Themen werden mit der Tagesordnung im Vorfeld der Veranstaltung an die Mitglieder versandt.

Zu Gast ist der Bezirksvorsitzende Hartmut Petersen, sowie ein Vertreter des FairnessbahNEn e.V.

Wir bitten um vorherige Anmeldung bis einschließlich dem 27. April 2022 bei den Kollegen des Ortsgruppenvorstandes

Anträge sind bis einschließlich dem 27. April 2022 beim Vorstand einzureichen.

Wir freuen uns, Euch am 04. Mai begrüßen zu dürfen und wünsche eine gute Anreise.