*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 11.05.2022 - 12:13 ? ***

Ortsgruppe AKN/NBE Jahreshauptversammlung 2022

Telegramm - 11.05.2022

Am 4. Mai hat unsere diesjährige Jahreshauptversammlung in Bad Bramstedt stattgefunden. Das Hauptaugenmerk der JHV lag diesmal auf Wahlen des Ortsgruppenvorstandes und der AKN-Tarifkommission.

Zu Gast waren neben den Bezirksvorsitzenden Hartmut Petersen und Harald Ketelhöhn, auch ein Vertreter des FairnessBahNEn e. V.

Thorsten Adler ehrte acht Kollegen für die 25-jährige Mitgliedschaft in der GDL. Sie erhielten eine Urkunde, die GDL Ehrennadel in Silber und ein Präsent.

Die Bezirksvorsitzenden berichteten von zähen Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn AG und den aktuellen Stand zum Tarifeinheitsgesetz.

Am 15. März haben die Betriebsratswahlen bei der AKN Eisenbahn GmbH stattgefunden. Wir konnten unsere drei Mandate im Gremium halten. Über den Vor- und Nachgang der Wahl wurde leidenschaftlich diskutiert und analysiert. Denn: Wir hatten uns mehr versprochen.

Der Beisitzer im OG-Vorstand Kay Ziesak berichtete von den Geschehnissen bei der Nordbahn und führte allen Beteiligten noch einmal vor Augen, wie wichtig die Arbeit von GDL-Mitgliedern im Betriebsrat ist.

Eingangs erwähnt, standen die Wahlen des OG-Vorstandes und der Tarifkommission der AKN auf der Tagesordnung.

Der neue OG-Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Ortsgruppenvorsitzender: Thorsten Adler

stellv. Ortsgruppenvorsitzender und Ortsjugendleiter: Leon Mund

Kassierer: Michael Höhn

Schriftführer: Tim Schirbaum

Seniorenvertreter: Jan Schlatermund

Beisitzer nordbahn: Sven Mißfeldt und Kay Ziesak

Beisitzerin Festausschuss: Julia Scherbarth

Wir begrüßen somit neu im OG-Vorstand die Kollegin Julia Scherbarth als Beisitzerin Festausschuss und den Kollegen Tim Schirbaum als Schriftführer.

Vielen Dank an alle Kandidaten für die Beteiligung an den Wahlen und der Bereitschaft, ehrenamtlich und in der Freizeit für unsere Mitglieder der Ortsgruppe tätig zu sein!

Ebenso wurden die Kandidaten der Tarifkommission der AKN gewählt. Besonderer Dank auch an die neuen Kollegen der künftigen Tarifkommission, speziell aus den Bereichen Infrastruktur und Betrieb, die wir ab dem nächsten Jahr endlich tarifvertraglich vertreten werden!

Als letzten Tagesordnungspunkt nahmen wir Vorschläge für das Sommerevent entgegen.

Abschließend verabschiedeten wir die aus dem Vorstand ausgeschiedenen Kollegen Rainer Duske, Jürgen Schultz und Dieter Keller. Wir danken Rainer, Jürgen und Dieter für die Arbeit im Ortsgruppenvorstand und wünschen weiterhin alles Gute!

Vielen Dank an alle Anwesenden.

Mit kollegialem Gruß

Thorsten Adler

Ortsgruppenvorsitzender