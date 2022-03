*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 10.03.2022 - 20:08 ? ***

AKN-Betriebsratswahlen 2022 Eure Stimme - Unsere Zukunft

Telegramm - 10.03.2022





Am 15.03.2022 wird der Betriebsrat der AKN Eisenbahn GmbH neu gewählt. Entscheidende Jahre stehen uns bevor! Jede Stimme zählt!

Wenn wir wirklich etwas bewegen wollen, so müssen wir eine hohe Wahlbeteiligung erreichen! Wir möchten aktiv die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates ausüben. Dafür benötigen wir die Mehrheit.

Es herrscht Unzufriedenheit im Unternehmen. Schwierige Zeiten kommen auf uns zu. Zu sagen „Da ändert sich doch eh nichts!“ können wir nicht mehr gelten lassen. Spätestens jetzt ist es an der Zeit Farbe zu bekennen und aktiv sein Wahlrecht auszuüben. Ob persönlich am Wahltag oder per Briefwahl.

Wichtig ist Eure Beteiligung und die Stimme für unsere GDL-Liste „stark – unabhängig – erfolgreich“!

Es besteht die Möglichkeit, die Stimme direkt am 15.03. vor Ort (Lounge im 3. Stock des Verwaltungsgebäudes von 8-15 Uhr) abzugeben, oder per Briefwahl von zu Hause aus per Post.