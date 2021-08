*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 23.08.2021 - 04:32 ? ***

Termin: 23.08.2021 10:00 - 12:00 - 24.08.2021 10:00 - 12:00

Die GDL hat vom 21.08.2021, 17:00 Uhr bei DB Cargo und ab dem 23.08.2021, 2:00 Uhr im Personenverkehr, der Infrastruktur, den Werkstätten und weiteren Unternehmen der DB AG zu einem Streik aufgerufen. Ende des Streikes ist am 25.08.2021 um 2.00 Uhr.

Am 23.08.2021 und am 24.08.2021 jeweils von 10:00 - 12:00 Uhr laden wir alle Mitglieder der GDL herzlich ein, uns vor dem Hauptbahnhof in Hannover bei einer Streikversammlung zu unterstützen und Flagge zu zeigen.

Am 23.08.2021 hat sich Alexander Zimbehl, Landesvorsitzender des Niedersächsischen Beamtenbundes, als Gast angekündet.

Gemeinsam Stärke zeigen

- Stark - Unbestechlich - Erfolgreich -