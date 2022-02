*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 02.02.2022 - 12:16 ? ***

Aufsichtsratswahlen Transdev GDL: Die Stimme aller Arbeitnehmer!

Aushang - 02.02.2022

Die GDL leistet hervorragende Arbeit im Transdev-Konzern. Sie schließt erfolgreich Tarifverträge für die Beschäftigten ab und ist bei den Betriebsräten gut aufgestellt. Nun ist es an der Zeit, diese Qualität in den Aufsichtsrat der Transdev GmbH einzubringen und als Stimme aller Arbeitnehmer auch dort Verantwortung zu übernehmen.

Die Kandidaten der GDL kennen das Unternehmen von innen. Kritisch, kompetent und engagiert bringen sie Perspektiven, Anregungen und Lösungswege ein, die nahe an den Bedürfnissen der Belegschaft sind.

Im Dreiklang der tariflichen, der betrieblichen und der unternehmerischen Mitbestimmung können wir als GDL unsere ganze Stärke in der Interessenvertretung des Zugpersonals, aber auch anderer Beschäftigter erfolgreich umsetzen.

Darum werben wir dafür, die Stimme den Kandidaten der GDL zu geben. Nehmen Sie an der Wahl teil, ob an der Urne oder jetzt per Briefwahl: Einfach das Kreuz an der richtigen Stelle machen und die Unterlagen zügig abschicken!

Wählen Sie GDL und überzeugen Sie auch andere Kollegen von den Vorteilen einer starken, unbestechlichen und erfolgreichen Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat.

Jede Stimme zählt – denn nur wer wählt, kann mitbestimmen!