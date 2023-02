*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 15.02.2023 - 12:43 ? ***

Jahreshauptversammlung

Termin: 10.03.2023 14:00 - 17:00

Am Freitag, den 10.03.2023 um 14:00 Uhr, findet unsere Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Franz Ratte, Gumbertstrasse 100, 40229 Düsseldorf statt.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

das Jahr 2023 ist für uns als GDL ein richtungsweisendes und herausforderndes Jahr!

Das Tarifeinheitsgesetz und die anstehende Tarifrunde provozieren härteste Tarifauseinandersetzungen mit dem Arbeitgeber.

Das Tarifeinheitsgesetz wird an allen gerichtlichen Fronten von uns bekämpft, um am Ende zu beweisen, dass dieses Gesetz weder umsetzbar noch

anwendbar ist.

Leider müssen wir dazu sämtliche Instanzen durchlaufen, was sicherlich noch seine Zeit benötigen wird.

Diesen Vorgang können wir leider weder beschleunigen, noch beeinflussen.

Lasst uns dem Arbeitgeber zeigen,

dass wir uns von diesem Gesetz sicherlich nicht einschüchtern lassen!

Dieses Gesetz wird auch nicht zu weniger Auseinandersetzungen führen.

Lasst uns dem Arbeitgeber zeigen, dass dieses Gesetz dafür sorgt, noch härterer Kämpfe zu führen, um noch mehr Mitglieder zu gewinnen!

Lasst uns dem Arbeitgeber zeigen, dass wir nicht zulassen, dass unsere Tarifverträge verdrängt werden!

Lasst uns gemeinsam unsere Kräfte bündeln, um das zu erreichen, was wir auch in der Vergangenheit geschafft haben.

Beste Abschlüsse für unsere Mitglieder und somit für Euch!!

Richtungsweisende Erfolge und gute Abschlüsse beim Branchenführer DB sind auch dafür wichtig, um bei anstehenden Verhandlungsrunden bei den

Privatbahnen diese Ergebnisse analog zu fordern und zu erreichen.

Unterstützt uns, auch durch Eure Anwesenheit bei unserer Jahreshauptversammlung.

Lasst Euch informieren und tragt dieses Wissen in unseren Kollegenkreis.

Gemeinsam sind wir stark!!!

Tagesordnung Download

Anträge sind bis spätestens 03.03.2023 bei Claus Roelofsen (Vorsitzender) einzureichen.