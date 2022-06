*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 15.06.2022 - 04:36 ? ***

Ortsgruppe Düsseldorf Monatsversammlung Dezember

Termin: 15.12.2022 16:00





Am Donnerstag, 15.12.2022 um 16:00 Uhr ist es wieder soweit!

Einmal im Monat treffen wir uns in Düsseldorf-Eller, in der

Gaststätte "Franz Ratte" zur Mitgliederversammlung

der GDL-Ortsgruppe Düsseldorf.

Gaststätte Franz Ratte

Gumbertstraße 100

40229 Düsseldorf-Eller

Dort erhaltet ihr aktuelle Informationen rund um eure GDL und über die laufenden Tarifverhandlungen. Diese Ortsgruppenversammlung ist der Ort für eure Verbesserungswünsche und Kritiken. Ihr könnt auch Anträge einreichen, die dort abgestimmt werden.

Gestaltet eure GDL aktiv mit, denn das zeichnet uns aus und macht uns gemeinsam stark.

Also, wann sehen wir uns? - Wir freuen uns auf dich!