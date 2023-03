*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 13.03.2023 - 17:39 ? ***

Resümee der Jahreshauptversammlung 2023

Aushang - 12.03.2023

Am 10.03.2023 fand unsere Jahreshauptversammlung statt. Es wurde ein neuer Ortsgruppenvorsitzender gewählt, aber auch andere Ämter wurden neu besetzt.

Seit 21 Jahren war Claus Roelofsen der Vorsitzende der Ortsgruppe Düsseldorf, nun hat den Vorsitz Patrick Hohmann übernommen.

Erstmalig wurde in unserer Ortsgruppe eine Frauenvertretung gewählt, dieses Amt übernimmt nun Jennifer Degner. Seit langer Zeit haben wir nun auch mit Gerrit Jansen wieder einen Jugendleiter. Auch zwei neue Kassenprüfer konnten gewonnen werden.

Wir bedanken uns bei den Kolleginnen und Kollegen für ihre Bereitschaft, sich diesen Aufgaben zu stellen und unsere GDL damit zu stärken.

Drei Kollegen möchten wir im Folgenden noch einmal besonders erwähnen

Claus Roelofsen ist seit 1996 Amtsinhaber in der Ortsgruppe Düsseldorf





Günter Kunze ist seit 2001 der Kassierer der Ortsgruppe





Werner Kuhnke war 20 Jahre lang unser Seniorenvertreter





Für ihre langjährige Tätigkeit durften wir diese Kollegen mit der GDL Nadel in Gold ehren.

Anschliessend möchte ich als neuer Vorsitzender noch einige persönliche Worte äußern:

Ich möchte mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für meine Wahl und das Vertrauen bedanken. Ich habe diese Verantwortung gerne angenommen und werde mein Möglichstes tun, um dem Amt gerecht zu werden.

Gerade dieses Jahr wird ein richtungsweisendes für die GDL werden, denn unsere Tarifverträge bei der DB enden. Wir werden wieder einmal in eine harte Tarifauseindersetzung gehen und unter dem Schirm des Tarifeinheitsgesetz für unsere hart erkämpften Tarifverträge einstehen müssen. Auch wenn wir gerade in den "blauen" Betrieben eine lange Durststrecke haben, weil uns unsere Tarifverträge und Sozialleistungen genommen wurden, können wir doch erwartungsvoll in den November blicken.

Den dort können wir der DB zeigen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen, auch wenn sie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen uns mürbe zu machen.

Lasst uns alle durchhalten, damit wir diesem Arbeitgeber zeigen, dass er sich die Falschen für seine Machenschaften ausgesucht hat.

Denn aufgegeben hat unsere GDL noch nie!

Mit kollegialen Grüßen Patrick Hohmann und der Vorstand